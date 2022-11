Für TSV Meitingen wird’s jetzt zappenduster

Plus Lechtaler verlieren auch das Kellerduell der Bezirksliga Nord.

Der TSV Meitingen kann den Bock nicht umstoßen. Auch im als Kellerduell der Bezirksliga Nord apostrophierten Spiel gegen den FC Affing hatten die Buja/Brückner-Schützlinge mit 0:3 das Nachsehen und können nun seit vier Spieltagen in Folge keinen Punkt für sich verbuchen.