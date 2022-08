Gersthofens Trainer Hildmann bemängelt taktische Fehler

Plus TSV Gersthofen verliert beim Landesliga-Aufsteiger in Jetzendorf ein typisches Unentschieden-Spiel.

„Es war ein typisches Unentschieden-Spiel“, so Trainer Gerhard Hildmann, aber ein unnötiger Gegentreffer führte kurz vor Schluss dann doch noch zu einer 1:2-Niederlage des TSV Gersthofen im Auswärtsspiel beim TSV Jetzendorf und spülte die Lechstädter wieder auf einen Abstiegsrelegationsplatz.