Häberl hält Horgau im Spiel

Plus Der Torwart des FC Horgau hält beim 4:1 gegen den FC Maihingen sogar einen Elfmeter. Warum der Sieg der Kleeblätter im Endeffekt zu hoch ausgefallen ist.

Knapp 100 Kilometer Anreise und am Ende mit leeren Händen – so könnte man den Nachmittag für den FC Maihingen beim FC Horgau beschreiben. Die Kleeblätter schickten die Gäste mit einem 4:1-Sieg auf die Heimreise.