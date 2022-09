Fußball

24.09.2022

Ist in Aystetten der Knoten geplatzt?

Aystettens David Djajic war zuletzt kaum zu bremsen und hat drei Tore in den vergangenen zwei Spielen gemacht.

Plus Der Süd-Bezirksligist hat in den letzten beiden Spielen zehn Tore in den letzten beiden Spielen

Artikel anhören Shape

Zehn Tore in den letzten beiden Spielen – der SV Cosmos Aystetten hat die 2:4-Klatsche beim FC Oberstdorf anscheinend bestens abgeschüttelt und seine Visiere bestens eingestellt. Dem 4:0 gegen den TSV Haunstetten ließ man einen 6:1-Triumph beim SV Türkgücü Königsbrunn folgen, ist damit auf Rang drei der Fußball-Bezirksliga Süd geklettert. Diesen Aufwärtstrend wollen die Schützlinge von Trainer Ivan Konjevic im Heimspiel gegen den TSV Ziemetshausen (Sonntag, 15 Uhr) fortsetzen, um sich vor den Spitzenspielen gegen die SpVgg Kaufbeuren, beim TSV Bobingen und gegen den SV Egg an der Günz ein Polster an Punkten und Selbstvertrauen anzulegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen