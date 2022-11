Fußball

08.11.2022

Klassenerhalt in Sichtweite

Anhausens Trainer Johann „Radi“ Wenni hatte für seine Spielerinnen Elandra Basha und Stephanie Funk die richtigen Anweisungen parat. Beim FC Forstern II feierte man den zweiten Sieg in Folge und kann wieder auf den Klassenerhalt in der Landesliga hoffen.

Plus Die Fußball-Frauen des SSV Anhausen feiert den zweiten Sieg in Folge. SC Biberbach kassiert die erste Niederlage. CSC Batzenhofen feiert in Baiershofen einen 9:0-Kantersieg.

Artikel anhören Shape

Beim Tabellenschlusslicht FC Forstern II holten sich die Fußballfrauen mit einem 3:1-Sieg verdient drei Punkte und kommen somit dem Klassenerhalt in der Landesliga wieder ein kleines Stück näher. Die erste Niederlage der Saison musste der SC Biberbach beim TSV Pfersee hinnehmen und damit die Tabellenführung der Bezirksoberliga an den Gegner abgeben. Der CSC Batzenhofen feierte einen 9:0-Kantersieg beim Verfolger SV Grün-Weiß Baiershofen und sicherte sich vorzeitig die inoffizielle Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga Nord.

