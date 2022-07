Kreisliga-Aufsteiger überrascht beim Bezirksligisten

Plus Aufgrund sehr ungewöhnlicher Aufstellung ist das Testspiel zwischen Horgau und Ottmarshausen jedoch schwer zu bewerten.

Kreisliga-Aufsteiger SV Ottmarshausen sorgte mit einem 3:0-Sieg beim Bezirksligisten FC Horgau für eine Überraschung. Dieses Testspiel-Ergebnis ist jedoch schwer einzuordnen, da beide Teams mit sehr ungewöhnlichen Aufstellungen zu Werke gingen. Der TSV Meitingen musste sich erst in der Schlussphase dem Bayernliga-Absteiger TSV Schwabmünchen geschlagen geben.