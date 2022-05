Fußball

30.05.2022

Max Krainik schießt SV Gablingen in die Relegation

In der imposanten Kulisse der Gersthofer Abenstein-Arena verabschiedete sich der SV Nordendorf aus der A-Klasse. Auch für Kult-Betreuer Klaus Langer ist nach 42 Jahren Schluss.

Plus Dank seiner vier Treffer beim 5:2 in Achsheim wird der SV Gablingen Zweiter hinter Meister FC Langweid. SV Nordendorf verabschiedet sich in großer Umgebung.

Der FC Langweid stand bereits als Meister fest, die Relegation sicherte sich am letzten Spieltag der A-Klasse Nordwest der SV Gablingen mit einem 5:2-Sieg beim SV Achsheim, für den die Gäste eine Nummer zu groß waren. Der CSC Batzenhofen setzte sich beim TSV Zusmarshausen II mit 3:2 durch. Den Klassenerhalt sicherte sich der SV Adelsried mit einem 4:2-Sieg gegen den VfL Westendorf. Der SV Nordendorf muss nach der 1:4-Niederlage beim TSV Gersthofen II den bitteren Weg ins Unterhaus antreten.

