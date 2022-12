Mit einem Traumtor zum Tor des Monats?

Marcel Burda vom SV Cosmos Aystettens ist für den Bayern-Treffer des Monats November nominiert.

Tritt Marcel Burda vom SV Cosmos Aystetten die Nachfolge von Maximilian Repasky an? Der Kreisklassen-Kicker vom TSV Fischach hatte im Oktober den „Bayern-Treffer des Monats“ erzielt. Dabei bewahrheitete sich einmal mehr, dass Traumtore nicht nur in der Bundesliga oder in der Champions League, sondern auch im bayerischen Amateurfußball fallen. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und der Bayerische Rundfunk (BR) suchen ab sofort den „Bayern-Treffer des Monats“ November. Sechs Traumtore stehen bis zum 13. Dezember auf www.bfv.de und in der BFV-App zur Wahl.

Unter den Kandidaten ist auch Marcel Burda vom SV Cosmoa Aystetten. Der 26-Jährige zirkelte das Spielgerät im Landkreisderby der Bezirksliga Süd gegen den TSV Dinkelscherben in der 7. Minute nach einem Eckball aus rund 20 Metern wie an der Schnur gezogen zum 2:0 in den Winkel. Am Ende hieß es 5:0 für den SV Cosmos Aystetten, Burda steuerte noch einen weiteren Treffer bei.

Vielleicht gelingt ja Marcel Burda auch beim Bayern-Treffer der große Wurf und er nimmt am Ende der Saison an der Wahl zum „Bayern-Treffer des Jahres“ teil.

Abstimmung unter www.bfv.de oder in der BFV-App (jeweils Rubrik „Bayern-Treffer“). Zur „Bayern-Treffer“-Abstimmung: www.bfv.de/bayerntreffer/2022/bayern-treffer-des-monats-november-2022. Alle Tore kann man unter https://youtu.be/RMyEQaO8kws ansehen. (oli)