Mit einem Viererpack in die Elf der Woche

Plus Treffsicherer Peter Maag vom SV Nordendorf. Der SC Biberbach stellt gleich acht Spieler ab.

Es ist nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich größter Beliebtheit: die Elf der Woche auf unserem Online-Portal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Ob mit einem Viererpack, durch starke Abwehraktionen oder Glanzparaden: Diese Elf der Woche bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab.