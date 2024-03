Mit späten Treffern zum Sieg

Plus Spitzenreiter SC Biberbach muss beim 2:1 gegen den FC Emersacker kämpfen. SV Gablingen siegt auf dem Sandberg.

Der SC Biberbach verteidigte mit einem 2:1-Sieg im Nachholspiel gegen den FC Emersacker die Tabellenführung in der Kreisklasse Nordwest. Der SV Gablingen unterstrich mit einem 3:0 beim TSV Steppach seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz.