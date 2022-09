Fußball

30.09.2022

Nach dem Weinfest soll keine Katerstimmung herrschen

Auf dem Weinfest in Bardolino, zu dem 100 000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden, amüsieren sich die Trainer Oliver Haberkorn (SV Ottmarshausen) und Thomas Hanselka (SpVgg Westheim) bis Samstag. Am Sonntag soll sich bei ihren Vereinen keine Katerstimmung einstellen.

Plus Die Trainer des SV Ottmarshausen und der SpVgg Westheim blicken während eines gemeinsamen Kurzurlaubes mit Zuversicht auf die nächsten Partien. Der TSV Neusäß kann Platz zwei erklimmen.

Von Tobias Müller

Ottmarshausens Trainer Oliver Haberkorn und Westheims Spielertrainer Thomas Hanselka sind beim Anruf für diesen Vorbericht gerade zusammen auf dem bekannten Weinfest in Bardolino am Gardasee. Mit einem nützlichen Nebeneffekt: das Telefon wurde nach dem Interview mit Haberkorn einfach an Hanselka weitergereicht. Zu den Partien am Sonntag werden beide Trainer wieder zurück sein. Da soll es dann weder in Westheim (gegen Tabellenführer Langerringen) noch in Ottmarshausen (gegen den ASV Hiltenfingen) Katerstimmung geben. Eröffnet wird der elfte Spieltag der Kreisliga Augsburg bereits am Freitagabend mit einem Spitzenspiel. Um 19.30 Uhr erwartet der Tabellendritte TSV Neusäß im Lohwaldstadion den Zweiten SpVgg Lagerlechfeld. Der SSV Anhausen gastiert beim TSV Göggingen zu einer ungewöhnlichen Anstoßzeit (10.30 Uhr), bevor der TSV Zusmarshausen gegen den FC Stätzling II (So., 17 Uhr) den Spieltag abschließt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

