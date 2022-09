Nach Heimpleite muss auswärts ein Dreier her

Der TSV Zusmarshausen will kein zweites Mal an sich selbst scheitern. Die SpVgg Westheim und der SV Ottmarshausen wollen sich weiter vom unteren Tabellendrittel fernhalten.

Vier von fünf Mannschaften aus dem Augsburger Land, die in der Kreisliga Augsburg auf Punktejagd gehen, haben am vergangenen Spieltag eine Niederlage hinnehmen müssen. Nun muss der SV Ottmarshausen beim FC Stätzling II bestehen, während die SpVgg Westheim beim Schlusslicht TSV Königsbrunn zu Gast ist. In die gleiche Stadt muss der TSV Neusäß reisen, jedoch zum FC Königsbrunn. Nach einer überraschenden Heimniederlage hat der TSV Zusmarshausen beim TSV Pfersee etwas gut zu machen. Der SSV Anhausen ist spielfrei.

FC Stätzling II - SV Ottmarshausen. Die Ottmarshauser Hoffnung war groß nach dem 1:2 Auswärtssieg beim TSV Königsbrunn vor zwei Wochen den nächsten Dreier auf dem heimischen Rasen einzufahren. Gegen den TSV Pfersee musste die Haberkorn-Truppe am vergangenen Spieltag jedoch erneut eine Heimniederlage einstecken (1:3). „In der zweiten Halbzeit haben wir guten Fußball gezeigt und uns schöne Chancen herausgespielt“, sagt Coach Oliver Haberkorn. Er fügt hinzu, dass die Niederlage vollkommen unnötig gewesen sei. „Wir bekommen vorne die Chancen nicht rein und kriegen dann nach Fehlern zwei Kisten, aber so ist Fußball.“ Mit zehn Punkten aus acht Spielen kann sich der SV Ottmarshausen mit einem Auswärtssieg beim FC Stätzling II weiter vom Tabellenkeller fernhalten. „Das ist ein wichtiges Spiel, weil die unteren alle gewonnen haben“, sagt der Trainer und fügt hinzu, dass sein Team über 90 Minuten alles reinwerfen müsse. „Wenn wir das machen, ist ein Dreier drin“, ist sich Haberkorn sicher. Bis auf Marco Spengler, der sich zuletzt von seiner Verletzung zwar erholt hatte, aber dann in den Urlaub gefahren ist, kann er personell aus dem vollen Schöpfen.

TSV Königsbrunn - SpVgg Westheim. Fünfmal musste Westheims Schlussmann Daniele Miccoli in der vergangenen Partie gegen die SpVgg Lagerlechfeld auf dem heimischen Kobel hinter sich greifen (5:0). „Bei einem 0:5 hast du wenig Argumente, dabei belassen wir es“, resümiert Westheim-Coach Thomas Hanselka die Heimpleite. Mit der dritten Niederlage in Folge steht die Spielvereinigung auf Platz neun der Tabelle, und droht nun vom Nachbarn aus Ottmarshausen überholt zu werden. „Das Spiel gegen Königsbrunn ist auf jeden Fall richtungsweisend, ob wir weiterhin im Mittelfeld mitspielen oder deutlich nach unten schauen werden“, sagt Hanselka. Fehlen werden ihm Rares Aenoaei, der auf einer Hochzeit eingeladen ist und der verletzte Gheorghe Gosa. Noah Waschkut befindet sich um Urlaub.

FC Königsbrunn - TSV Neusäß. Die Wenigsten hatten wohl erwartet, dass der SSV Anhausen seinen ersten Saisonsieg im Neusässer Lohwaldstadion feiern würde und gerade ein Ex-Neusässer den entscheidenden Treffer erzielt (1:2). „Das Spiel war einfach nicht gut und hatte insgesamt kein Kreisliga-Niveau, die Elfmeterentscheidung des Schiedsrichters in der letzten Minute passte dazu“, betont Neusäß-Trainer Serkan Demharter. Die Chance, mit einem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz vorzurücken, wurde durch eine enttäuschende Leistung der Lohwälder erst einmal vergeben. Gegen den FC Königsbrunn am kommenden Samstag steht ein direktes Verfolgerduell an. Nur zwei Punkte trennen den TSV Neusäß vom ersehnten dritten Platz. „Wenn sich unsere Vorstellung erfüllen soll, oben mitzuspielen, müssen natürlich Punkte her und ich bin mir sicher, dass mein Team am Samstag ein anderes Gesicht zeigen wird“, sagt Demharter. Er sei sehr froh, dass ein Großteil der Mannschaft aus Verletzungen und Urlauben zurückgekehrt ist. Lediglich Tim Wilde befindet sich noch im Urlaub. Vor dem Einsatz des angeschlagenen Taylan Tekin und des erkrankten Paul Schmuck steht noch ein Fragezeichen.

TSV Pfersee - TSV Zusmarshausen. Mindestens genauso überraschend war die Heimpleite des zuletzt so formstarken TSV Zusmarshausen gegen das Tabellenschlusslicht TSV Königsbrunn. (0:2). „An sich selbst zu scheitern ist ärgerlich, wir waren im Abschluss sehr harmlos und die zwei Bälle von Königsbrunn aufs Tor waren drin“, resümiert Zusmarshausen-Trainer Herbert Wiest. Am Sonntag ist die Wiest-Truppe zu Gast beim TSV Pfersee. „Ich habe sie in Ottmarshausen gesehen, eine Truppe mit guten Einzelspielern, die auch letztes Jahr eine gute Vorrunde gespielt hat“, sagt Wiest und fügt hinzu, dass der Platz in Pfersee ein spezieller sein, den seine Mannschaft erst einmal annehmen müsse. Wegen einer Bänderverletzung die gesamte Vorrunde ausfallen wird Maximilian Wurm und vor dem Einsatz von Paul Zeller am Wochenende steht noch ein Fragezeichen. Zudem befinden sich Valentin Jaumann, Markus Fischer und der spielende Co-Trainer Christian Wink im Urlaub. (tomü)