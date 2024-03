Zwei Torhüter feiern beim Debüt Premiere

Plus Ein Oldie des FC Langweid und ein Youngster des SV Ehingen stehen auf Anhieb in der Elf der Woche

Jetzt geht’s richtig los! Es ist zwar nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit: die „Elf der Woche“ auf unserem Onlineportal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Ob mit einem Viererpack, durch starke Abwehraktionen oder Glanzparaden. Diese „Elf der Woche“ bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab. Diesmal sind zwei Torhüter vertreten, die bei ihrer jeweiligen Saisonpremiere auf Anhieb den Sprung in die Auswahl ihrer Spielklassen geschafft haben.

Dabei handelt es sich um Youngster Robin Englisch (20), der sein Debüt in der ersten Mannschaft des SV Ehingen/Ortlfingen (Kreisklasse Nord 2) gab, und Oldie Bernd Bachmann (44), der beim FC Langweid ein Comeback zwischen den Pfosten feierte.