Neun-Tore-Spektakel in Baiershofen

Plus Grün-Weiß Baiershofen unterliegt starkem Aufsteiger 3:6.

Ein Neun-Tore-Spektakel erlebten 300 Zuschauende beim Nachbarschaftsderby SV Grün-Weiß Baiershofen gegen den Aufsteiger SV ViIlenbach in der Kreisklasse West 2. Der SSV Neumünster kam in Wasserburg zu seinem zweiten Saisonsieg.