Regenpause wird zum Wendepunkt

In einem spannungsgeladenen Spiel inklusive Regenpause gewann der FC Horgau beim Landesliga-Absteiger VfR Neuburg mit 2:1. Der eingewechselte Neuzugang Philipp Meitinger wird dabei nach Verletzungspause zum Matchwinner am regnerischen Samstagnachmittag.