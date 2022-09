Reinhold Armbrust trifft vom Anstoßpunkt

Plus Der Torjäger des SV Ehingen/Ortlfingen spricht über seinen Kunstschuss.

Über das Blitztor von Kilian Mbappe, der kürzlich beim 7:1-Sieg von Paris St. Germain in Lille nach acht Sekunden traf, kann Reinhold Armbrust nur lachen. Der Spielertrainer des SV Ehingen/Ortlfingen hat beim 3:2-Heimsieg gegen die SpVgg Altisheim das Leder direkt vom Anspielpunkt aus im gegnerischen Torwinkel versenkt. Wie er das gemacht hat, verrät der 38-Jährige im Interview.