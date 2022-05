SC Altenmünster kassiert sieben auf einen Streich

Plus TSV Wertingen trumpft gegen harmlose Gäste im Abstiegsduell groß auf. Joker Marco Gerold mit vier Toren Mann des Abends. Rot für Altenmünsters Maximilian Riendl.

Der TSV Wertingen konnte am gestrigen Mittwochabend im Lokalderby der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den SC Altenmünster beim 7:0-Heimsieg ein wahres Schützenfest feiern und sich im Abstiegskampf weitere wichtige drei Punkte erspielen. Für die Gäste, die eine enttäuschende Leistung boten, zieht es hingegen zappenduster aus.