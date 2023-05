SC Biberbach in Torlaune

Plus Beim 9:0-Sieg des SC Biberbach gegen VfL Westendorf trifft ein Spieler fünf Mal.

Die vorletzte Hürde vor der Meisterschaft nahm der SC Biberbach letztlich sehr souverän, auch wenn in der ersten halben Stunde wenig bis gar nichts auf einen 9:0-Kantersieg gegen den VfL Westendorf hindeutete.