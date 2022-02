Schlusslicht Altenmünster brennt ein Feuerwerk ab

Plus 11:2-Sieg des Bezirksligisten im Testspiel gegen Ellzee. Dafür kommen Emersacker und Dinkelscherben unter die Räder.

Während Bezirksliga–Schlusslicht SC Altenmünster im Testspiel beim Kreisligisten SpVgg Ellzee ein 11:2-Feuerwerk abbrante, kamen die Kreisligisten FC Emersacker (1:8 gegen Reimlingen) und erstmals auch der TSV Dinkelscherben (2:5 in Glött) unter die Räder.