Schon im zweiten Test gehen dem TSV Gersthofen die Spieler aus

Das passte Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann überhaupt nicht in den Kram. Bereits das zweite Testspiel, das am Sonntag beim FC Gundelfingen hätte stattfinden sollen, musste der Landesligist wegen Personalmangel absagen. „Aufgrund von Urlaub, Krankheit und einiger privater Termine fehlten elf Spieler“, war der Coach ziemlich angefressen. Einen Tag zuvor, bei der 2:6-Niederlage bei Türkspor Augsburg, musste sogar Trainersohn Tobias Hildmann reaktiviert werden.