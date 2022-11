Sieben auf einen Streich

Plus B-Klassist SV Nordendorf stellt die meisten Spieler für die Elf der Woche.

Es ist nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich größter Beliebtheit: die Elf der Woche auf unserem Online-Portal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Die Elf der Woche bildet die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab. Diesmal stellt der SV Nordendorf, der mit beiden Mannschaften in der B-Klasse spielt, mit sieben Akteuren die meisten Spieler für die Elf der Woche.