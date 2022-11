Spitzenreiter siegt im Spitzenspiel

Plus Der SSV Neumünster bezwingt Türk Gencler Birligi Günzburg mit 3:0. Baiershofen verabschiedet sich mit 3:1-Sieg.

Der SSV Neumünster-Unterschöneberg geht als Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse West 2 in die Winterpause. Zuvor haben sich die Schrodi-Schützlinge im Spitzenspiel noch einem Verfolger entledigt. Gegen den Tabellendritten Türl Gencler Birligi Günzburg gab es einen 3:0-Sieg. Der SV Grün-Weiß Baiershofen verabschiedete sich mit einem 3:1-Sieg gegen den TSV Burgau.