SSV Anhausen: Eine Trennung, die weh tut

Plus Warum sich der Kreisligist SSV Anhausen und Trainer Benedikt Schmid nicht in beiderseitigem Einvernehmen getrennt haben. Ein Ex-Profi spielt den Feuerwehrmann.

Trennungen tun meistens weh. „Es ist das Unangenehmste, was es geben kann.“ So bezeichnet Günter Frank die Aufgabe, Spielertrainer Benedikt Schmid die Entscheidung der Abteilungsleitung des Fußball-Kreisligisten SSV Anhausen mitzuteilen, dass man künftig getrennte Wege gehen wird. „Ich war einer seiner allergrößen Fans“, outet sich Frank, „ich bin sehr dankbar für seine Arbeit und seinen Einsatz für den SSV.“ Fünfeinhalb Jahre hatte Schmid im Anhauser Tal die Kommandos gegeben, zählte bis zu seiner Verletzung vor rund einem Jahr zu den Stützen auf dem Spielfeld. Trotzdem war es keine Trennung im beiderseitigen Einvernehmen. „Wir haben uns auseinander gelebt“, räumt Frank ein, dass zuletzt die Meinungen grundsätzlich auseinander gingen.