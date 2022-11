SSV Anhausen schöpft wieder Hoffnung

Plus Unter dem neuen Trainer Sören Dreßler gelingt ein 1:0-Sieg gegen den FC Stätzling II. TSV Zusmarshausen holt im Spitzenspiel ein Unentschieden.

Neue Besen kehren gut. Im ersten Spiel unter der Regie von Sören Dreßler konnte der SSV Anhausen den FC Stätzling II mit 2:1 besiegen und darf wieder vom Klassenerhalt in der Kreisliga Augsburg träumen. Im Spitzenspiel kam der TSV Zusmarshausen bei der SpVgg Langerringen zu einem 2:2-Remis.