SV Thierhaupten übernimmt die Spitze

Mit einem 3:1-Sieg im Spitzenspiel gegen den TSV Leitershofen übernahm der SV Thierhaupten erstmals in dieser Saison die Tabellenspitze in der Kreisklasse Nordwest. Zweiter ist jetzt der TSV Welden, der im Verfolgerduell den TSV Diedorf mit 2:0 besiegte. Dahinter folgt der TSV Täfertingen, der den TSV Steppach im Neusässer Stadtderby mit 2:1 besiegte. Den ersten Saisonsieg feierte der TSV Lützelburg mit 3:1 gegen den FC Langweid.