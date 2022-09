Torfestival in Adelsried endet mit einem Horrorfoul

Plus Aufsteiger SV Bonstetten bringt im Holzwinkelderby beim SV Adelsried eine 2:0- und 3:2-Führung nicht über die Zeit. Über 200 Zuschauer sehen das A-Klassen-Spiel, das unschön endet.

Sechs Tore und zwei Platzverweise bekamen die 200 Zuschauer zum Abschluss des Sportfestes des SV Adelsried im Holzwinkelderby der Fußball-A-Klasse Nordwest gegen den Aufsteiger SV Bonstetten zu sehen. Überschattet wurde das Spektakel nur von einem üblen Foul des Adelsrieders Mert Güngör an Bonstettens Samir Nurestani, für das er zurecht mit glatt Rot vom Feld geschickt wurde.