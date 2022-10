TSV Gersthofen holt sich eine blutige Nase

Plus Der TSV Gersthofen muss sich in einem wilden Spiel dem robustem VfL Durach 3:5 geschlagen geben.

Das war spektakulär. In einem wilden Spiel unterlage der TSV Gersthofen beim VfB Durach mit 3:5 (2:2) und bleibt damit weiterhin in den hinteren Regionen der Landesliga Südwest kleben.