TSV Meitingen blamiert sich

Plus Günzburgs Torjäger Maximilian Lamatsch zerlegt die Lechtaler bei der 1:4-Heimniederlage im Alleingang.

Im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Nord spielte nur eine Mannschaft – und das war Tabellenführer FC Günzburg, der den TSV Meitingen mit 4:1 zerlegte.