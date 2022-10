TSV Meitingen mit einem Lupfer ins Glück

Plus Nach dem 3:2 von Michael Meir sichert eine Rettungstat des Torjägers den Sieg des TSV Meitingen gegen den FC Stätzling.

250 Zuschauer trotzten dem „Fritz-Walter-Wetter“ und sahen beim 3:2-Heimsieg des TSV Meitingen gegen den FC Stätzling einen sehr wichtigen Dreier für die Buja/Brückner-Truppe in der sehr ausgeglichenen Bezirksliga-Nord.