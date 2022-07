TSV Meitingen: „Wir reden nie wieder vom Aufstieg“

Plus AL-Kick-Off-Check: Spielertrainer Denis Buja erklärt, warum man sich beim Nord-Bezirksligisten TSV Meitingen trotz erneut hochkarätiger Verstärkungen vor dieser Saison in Bescheidenheit übt und woran gearbeitet werden muss.

Der Countdown läuft. Nur noch wenige Tage bis zum Saisonstart in den Bezirksligen. Auch der AL-Kick-Off-Check läuft weiter: Nach dem FC Horgau und dem SV Cosmos Aystetten ist nun der TSV Meitingen an der Reihe.