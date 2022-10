Viel Sand im Gersthofer Getriebe

Plus TSV Gersthofen muss 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Gilching hinnehmen.

Nach zwei Niederlagen in Folge wollte man beim TSV Gersthofen wieder Durchstarten und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Die Hildmänner unterlagen dem TSV Gilching-Argelsried mit 0:2.