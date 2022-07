Weicht die Hitze die Abwehrreihen auf?

Plus Die Tormaschinen des TSV Dinkelscherben und TSV Welden laufen auf Hochtouren.

Die Hitze weicht die Abwehrreihen auf. Sieben Treffer auf einen Streich produzierte die Torfabrik des TSV Dinkelscherben im Testspiel beim Nord-Bezirksligisten FC Günzburg. Gleich zehn Tore setzte der TSV Welden dem SV Scheppach ins Netz.