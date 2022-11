Fußball

19.11.2022

Zurück in die Landesliga und endlich einmal nach London

Plus Was der Familienmensch Fabian Krug vom SV Cosmos Aystetten noch alles auf seiner To-do-Liste stehen hat und warum er auf jeden Fall die Weltmeisterschaft verfolgt.

Nicht nur aufgrund seiner Körpergröße von 1,91 Meter zählt Fabian Krug zu den herausragenden Spielern der Fußball-Bezirksliga Süd. Vor der Corona-Saison 2019/21 kam der 28-Jährige vom Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg zum SV Cosmos Aystetten und war dort auf Anhieb maßgeblich am Aufstieg in die Landesliga beteiligt. Während er in seiner Zeit von 2014 bis 2016 beim TSV Neusäß als Torjäger in Erscheinung trat, spielt er in Aystetten nun auf der Innenverteidigerposition, die er als Spielgestalter interpretiert. Fabian Krug, der in Schlipsheim wohnt, hat Gesundheitswissenschaften studiert und arbeitet beim Augsburger Gesundheitsamt in Teilzeit. So kann sich der Familienmensch am Nachmittag um seinen zweijährigen Sohn Elias kümmern. Neben Fußball steht Fabian Krug auch auf Basketball und Eishockey. Die ganze Familie Krug ist übrigens sportbegeistert. Seine Frau Lena trainiert beim TSV Neusäß die jüngsten Leichtathleten, sein Bruder Benedikt (27), der momentan bei Schwaben Augsburg spielt, stand sogar schon im Kader des Drittligisten FC Erzgebirge Aue.

