Zurück zu den Wurzeln

Plus TSV Meitingen legt personell mit zwei Heimkehrern nach. Auch beim SC Altenmünster hat es noch einen Neuzugang gegeben

Allzu viele personelle Korrekturen haben die Vereinsverantwortlichen in der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord nicht vorgenommen während der Winterpause der Spielzeit 2021/22. Die drei heimischen Klubs, SC Altenmünster, FC Horgau und TSV Meitingen, haben zusammengenommen nur drei Spieler neu verpflichtet. Diese Transfers haben es allerdings in sich.