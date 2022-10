Zwei Trainerwechsel in der Kreisklasse Nordwest

Plus Munteres Stühlerücken im Tabellenkeller beim VfR Foret und TSV Neusäß II.

Wenn im Herbst die ersten Blätter von den Bäumen fallen, entsteht meist auch Bewegung auf den Trainerbänken. In der Fußball-Kreisklasse Nordwest gab es am verlängerten Wochenende gleich zwei Trainerwechsel im Tabellenkeller.