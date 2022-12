Hallenfußball

06.12.2022

FC Horgau zieht spektakulär ins Finale ein

Plus Die Kleeblätter besiegen den TSV Neusäß mit der Schlusssirene und erteilen dann im Endspiel Gastgeber TSV Dinkelscherben, der mit einem Neuzugang aufwartet, eine Lektion.

Nach zwei Jahren Corona-Pause versammelten sich am Sonntag nur knapp 100 Fußballbegeisterte in der Dinkelscherbener Reischenauhalle zur Vorrunde um die 40. Landkreismeisterschaft im Hallenfußball. Gastgeber TSV Dinkelscherben aus der Bezirksliga Süd und der FC Horgau aus der Bezirksliga Nord teilten sich die Favoritenrolle und wurden dieser auch gerecht. Vier Teams aus der Stadt Neusäß, die beiden Kreisligisten TSV Neusäß und SV Ottmarshausen sowie die Kreisklassisten TSV Steppach und TSV Täfertingen, traten an um für Überraschungen zu sorgen. Durch einen Treffer in allerletzter Sekunde zog der FC Horgau spektakulär ins Finale ein und triumphierte dort deutlich mit 5:1 über den TSV Dinkelscherben, der eigentlich formstark in das Turnier gestartet war.

