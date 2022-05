Horgau/Stätzling

07.05.2022

FC Horgau will im Bezirksliga-Aufstiegsrennen noch ein Wörtchen mitreden

Plus Der FC Horgau hofft in der Fußball-Bezirksliga auf Punkte im Spiel gegen den FC Stätzling. Denn das Team will im Aufstiegsrennen noch mitmischen.

Beim drittplatzierten FC Stätzling wollen die Fußballer vom FC Horgau am Sonntag um 15 Uhr zählbares mitnehmen. Nach der 0:1 Niederlage am vergangenen Mittwoch in der englischen Woche sei die Stimmung angeknackst, sagt Spielertrainer Franz Stroh. „Das Ergebnis gegen Bubesheim war enttäuschend, wir haben uns schwergetan, zu viele Fehler gemacht - auch wenn das Spiel noch 100 Minuten länger gegangen wäre, hätten wir kein Tor mehr geschossen.“ Trotzdem hofft der Horgauer Coach am Sonntag auf Zählbares. „Wir wollen gegen Stätzling Punkte mitnehmen und dann noch ein kleines Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden“, sagt Stroh.

