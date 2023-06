Inline Skating

14.06.2023

Ein Senior rast auf schnellen Rollen

Plus Als Patrick Stimpfle im Jahr 2002 seinen ersten Europacup gewann, wurde einer seiner Konkurrenten gerade erst geboren. Welchen Stellenwert der 43-Jährige in der Szene hat.

Die Saison 2023 ist nun auch für die Athleten des Stadtberger Vereins DJK RG Wertachtal international wieder losgegangen. Neun Fahrerinnen und Fahrer aus ganz Europa gehören in diesem Jahr wieder dem Team rund um die Stimpfle-Brüder Patrick und Francis an, welche international vertreten sind. In Slowenien, in der Nähe der Ortschaft Vuzenica, war der Beginn der Weltcupsaison.

Leoni Kröplin, im letzten Jahr auf Rang neun der Worldcup-Endliste, war nach dem ersten Durchgang bereits wieder auf dem Weg unter die besten Zehn. Im zweiten Durchgang konnte sie sich dann noch um einen Platz nach vorne schieben und wurde am Ende Achte.

