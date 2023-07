Japanischer Trainingsgast schreibt Geschichte

Plus Erfolgreiche Weltmeisterschaft für die RG Wertachtal in Barcelona. Doch den größten Erfolg feiert ein kleiner Japaner, der vorher mit der RG trainiert hatte.

Zur Weltmeisterschaften der Junioren und Aktiven traten in Barcelona die Spitzenfahrer und Fahrerinnen an, die im Weltcup unter den besten 30 notiert sind. Für das Inline Team der DJK Wertachtal wurde es zu einer erfolgreichen Wettkampfwoche.

Bereits im Vorfeld kamen ein Teil der japanischen Nationalmannschaft zur RSG und nutzte die Trainereigenschaften von Ruth, Francis und Patrick Stimpfle, um sich intensiv auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten.