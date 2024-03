Thomas Bock: „Wichtig ist, dass wir alles geben“

Plus Der neue Trainer des SSV Anhausens spricht über den Derbysieg gegen Diedorf und seine Ziele mit dem Schlusslicht.

Herzlichen Glückwunsch zum 3:2-Derbysieg gegen den TSV Diedorf.

Thomas Bock: Vielen Dank. Ja wir haben uns sehr gefreut. Was gibt es schöneres, als ein Derby zu gewinnen.