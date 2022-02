Zurück zum Wir-Gefühl

Warum sich der TSV Neusäß für einen Neustart entschieden hat und aus der Jugendfördergemeinschaft (JFG) Lohwald ausgetreten ist.

Bei den Fußballern des TSV Neusäß bewegt sich was: Die Jugendabteilung stellt sich neu auf und bietet künftig Fußball von Klein bis Groß. Ab der kommenden Spielzeit 2022/2023 können Kicker nun von den Bambinis der G-Jugend bis hin zur A-Jugend durchgehend beim TSV Neusäß spielen. „Die Zeit ist reif, dass wir im Jugendfußball unseren eigenen Weg gehen“, sagt Bernd Steimer, der Fußball-Jugendleiter des TSV Neusäß.

Die bisherige Kooperation mit der JFG Lohwald sei in der Vergangenheit durchaus sinnvoll gewesen. Doch mehrere Punkte sprechen aus Sicht von Steimer für einen Richtungswechsel: „Wir möchten von den Kleinsten bis zu den Aktiven ein Wir-Gefühl mit starker Vereinsidentität entstehen lassen und gezielte Jugendförderung betreiben. Beides funktioniert nur über ein durchgehendes Angebot beim TSV Neusäß.“ Mittelfristig werde das natürlich auch die erste Mannschaft stärken, da die Fußballer künftig in erster Linie aus der vereinsinternen Jugend kommen sollen. Bereits seit über sechs Monaten arbeitet ein mehrköpfiges Team an einem zukunftsfähigen Jugendkonzept.

TSV Neusäß bleibt ein Breitensportverein

„Dank des Engagements mehrerer Ehrenamtlicher haben wir eine knapp 50-seitige Strategie erarbeitet, die die künftige Jugendarbeit beschreibt. Wichtigster Eckpunkt: Wir wollen Fußball für jedes Kind und jeden Jugendlichen anbieten und bleiben ein Breitensportverein. Gleichzeitig haben wir einen leistungsorientierten Anspruch und wollen starke erste Mannschaften in jeder Jugend etablieren.“ Daher habe man sich auch für einen passenden Slogan entschieden: „Bereit für mehr.“

Neben der sportlichen Entwicklung auf dem Platz soll der Fokus verstärkt auf Aktivitäten neben dem Platz liegen. „Uns liegt die persönliche Entwicklung jedes Fußballers am Herzen“, betont Steimer. Bei der Neustrukturierung haben die Verantwortlichen des Jugendfußballs die volle Rückendeckung der Abteilungsleitung und des Gesamtvereins. „Wir waren uns im Verein einig, dass gerade mit Blick auf die wachsende Stadt Neusäß, die immer attraktiver für junge Familien wird, ein stimmiges Konzept beim TSV Neusäß nötig ist. Jetzt können wir zurecht behaupten: Wir bieten ein spannendes Angebot für jetzige und kommende Fußballer in Neusäß an.“

Derzeit laufen die Vorbereitungen auf die Umstellung im Sommer 2022 auf Hochtouren. Die Eltern aller Jugenden sind über eine Videokonferenz über die Änderungen informiert worden. Nun gilt es, die Trainerposten zu besetzen und die Mannschaften zu formieren.

Bernd Steimer freut sich auf die kommenden Monate. „Wir merken in allen Gesprächen mit Eltern, Spielern und Verantwortlichen, wie groß die Lust bei allen darauf ist, hier eine starke Jugendabteilung aufzubauen. Die Neustrukturierung braucht noch einen langen Atem. Doch wir haben ein breites Team aufgestellt.“ (AL)