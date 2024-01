Ein Quartett aus Agawang boxt sich durch

Plus Vier Kickboxer aus der Allkampfschule Agawang traten erfolgreich zur Gurtprüfung an.

Vier Sportler der Allkampfschule Kinzel traten zur Gurtprüfung im Kickboxen im Dojo Agwang an. Die Verbandsprüfer der Deutschen Allkampf Union Andreas Eisele (6. Dan) und Fritz Kinzel (7. Dan) verlangten den Sportlern einiges ab. Die beiden Trainer Simon del Rosso und Fabian Voigt ließen die Prüflinge, deren Trainingsgruppe sie tatkräftig auf der Matte unterstützte, zunächst bei einem fordernden Warmup schwitzen.

Danach demonstrierten die Sportler verschiedene Schlagtechniken und -kombinationen mit Händen und Füßen aus den Sparten Semikontakt, Leichtkontakt und klassischem Boxen auf Schlagkissen und gegen Partner. Im anschließenden Sparring zeigten alle Teilnehmer und ihre Partner die praktische Umsetzung der einzelnen Techniken im Kampf sowie das spontane Reagieren auf einen Gegner. Nach zwei Stunden konnten alle sehr verschwitzt, aber auch sehr glücklich ihre Urkunde in Empfang nehmen.