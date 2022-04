Die bitteren Enttäuschungen sollen ein Ende nehmen

Plus Warum beim TSV Neusäß vor dem Duell gegen Westheim kein richtiges Derbyfieber aufkommt und wieso der TSV Dinkelscherben im Notfall auf Kunstrasen spielen will.

Es geht Schlag auf Schlag in der Fußball-Kreisliga Augsburg: Nur zwei Tage nach dem Nachholspieltag treffen am Freitagabend (8. April, Anpfiff 19.30 Uhr) die beiden Lokalrivalen TSV Neusäß und SpVgg Westheim im Lohwaldstadion aufeinander. Sowohl auf den SSV Anhausen als auch auf den TSV Zusmarshausen warten knifflige Heimaufgaben, Gleiches gilt für den Spitzenreiter TSV Dinkelscherben, der zuletzt zwei Spiele absagen musste und nun auf einen formstarken Gegner trifft. Der FC Emersacker steht hingegen vor seinem nächsten Abstiegsgipfel.