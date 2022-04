Kreisliga Augsburg

19.04.2022

Endlich wieder ein Erfolgserlebnis für FC Emersacker

Plus Schlusslicht der Kreisliga Augsburg feiert nach sechs sieglosen Spielen einen 3:0-Erfolg gegen die SpVgg Westheim. Freude beim SSV Anhausen, Frust beim TSV Zusmarshausen.

Dem SSV Anhausen glückte in der Fußball-Kreisliga-Augsburg ein perfektes Osterfest. Am Samstag siegten die Rot-Schwarzen 3:0 beim FC Haunstetten. Zwei Tage später gab‘s einen 4:1-Heimerfolg gegen den TSV Königsbrunn. Derweil konnte der FC Emersacker nach einer 0:5-Niederlage bei Lagerlechfeld am gestrigen Montag die SpVgg Westheim mit 3:0 niederringen. Die vierte Heimniederlage in Folge kassierten die am Ende frustrierten Kicker des TSV Zusmarshausen gegen die SpVgg Langerringen. Im Gipfeltreffen zwischen dem TSV Dinkelscherben und dem Kissinger SC gab es ein 1:1 (siehe Spiel der Woche).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen