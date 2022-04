Kreisliga Augsburg

28.04.2022

Pleiten, Pech und Pannen

Spielführer Nikolas Brummer (links) und Co-Trainer Florian Kempter vom FC Emersacker besuchten die am Spielfeldrand kollabierte Schiedsrichter-Assistentin Angelina Reitmair. Die 15-Jährige hatte damals ihre Corona-Impfung erhalten.

Plus Schlusslicht FC Emersacker gegen Pfersee chancenlos. TSV Neusäß mit verpatzter Pokal-Generalprobe.

Es war am 25. August vergangenen Jahres, als die Partie des FC Emersacker gegen den TSV Pfersee abgebrochen wurde, weil Schiedsrichter-Assistentin Angelina Reitmair einen Schwächeanfall erlitten hatte und am Spielfeldrand zusammenbrach. Fast eine Stunde musste die 15-Jährige nach ihrem Kollaps im Krankenwagen behandelt werden, bis sie transportfähig war. Danach pfiff der Unparteiische zur Verwunderung aller Beteiligten die Partie wieder an, um sie nur wenige Minuten später wegen Dunkelheit endgültig abzubrechen. Spielstand damals 2:0 für den TSV Pfersee.

