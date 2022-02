TSV Gersthofen leistet sich einen Fehlstart

Plus Slapstick-Eigentor leitet 0:4-Pleite beim FV Illertissen II ein. Trainer Hildmann: "Wir haben richtig auf die Fresse bekommen."

Dass Vorbereitungs- und Punktspiele zweierlei Stiefel sind musste der TSV Gersthofen zum Rückrundenauftakt der Fußball-Landesliga Südwest erleben. Die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann handelten sich bei der Regionalliga-Reserve des FV Illertissen eine deftige 0:4-Klatsche ein. Dabei wollte man eigentlich Revanche für das Hinspiel nehmen, das man in eigener Arena mit exakt dem selben Ergebnis verloren hatte. Doch daraus wurde nichts, weil ein Slapstick-Eigentor in der vierten Minute den TSV schon früh auf die Verliererstraße brachte.