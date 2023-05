Landkreis Augsburg

17:23 Uhr

Gersthofen und Biberbach feiern Kantersiege zum Abschluss

Plus Der TSV Gersthofen II siegt 9:2 in Achsheim, Batzenhofen 11:0 in Adelsried. Meister Biberbach gewinnt 8:1 in Herbertshofen.

In der A-Klasse Nordwest gab es zum Saisonausklang keine nennenswerten Entscheidungen mehr, dafür jede Menge Kantersiege. So fertigte der CSC Batzenhofen-Hirblingen den SV Adelsried mit 11:0 ab.

SV Achsheim - TSV Gersthofen II 2:9 (1:2). Trotz des Führungstreffers durch Marius Chitanu erlebte der SV Achsheim zum Saisonfinale ein Heimdebakel - und das obwohl die Gäste lange in Unterzahl spielen. Filip Harambasic drehte die Partie noch vor der Pause per Doppelpack. Nach dem Wechsel trafen für die Gäste zweimal Dino Rekanovic, zweimal Fabian Pinkawa, Tassilo Göppel, Mario Akrapovic sowie Torhüter Ante Titlic per Strafstoß. Das zweite Achsheimer Tor gelang Simon Bittner. (hap)

