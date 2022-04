Leichtathletik

vor 50 Min.

70-Jährige von der LG Stadtbergen ist deutsche Marathonmeisterin

Plus Hildegard Heller von der LG Stadtbergen hat bei den Deutschen Marathonmeisterschaften den Titel geholt. Außer Laufen hat die "wilde Hilde" noch eine große Leidenschaft.

Von Ingrid Strohmayr

Das Laufen ist die ganz große Leidenschaft von Hildegard Heller. Bei den Deutschen Marathonmeisterschaften der Altersklassen 35 - 80, die kürzlich in Hannover bei Minusgraden stattfanden, sicherte sich die Athletin der LG Stadtbergen trotz einer Knöchelverletzung mit 4:50:02 den Meistertitel. Insgesamt haben 480 Teilnehmer/-innen aus ganz Deutschland über die 42,195 km, eingeteilt in die entsprechenden Altersklassen, ihre Meldungen abgegeben. "Eine Siegerehrung gabs am Ende nicht, wir bekamen die Medaille umgehängt, das wars", sagt die frischgebackene Deutsche Meisterin. Durchgefroren gönnte sie sich ein heißes Bad im Hotel und belohnte sich mit ihrer LG-Freundin Dagmar Löther, die in der Klasse W55 Platz 6 belegte, eine leckere Pizza beim Italiener.

