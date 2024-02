Leichtathletik

vor 34 Min.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Plus SpVgg Auerbach startet erfolgreich in die Freiluftsaison. Wenn Eltern und Kinder sportlich erfolgreich sind.

Von Johann Kohler

Besser kann man nicht in eine Freiluftsaison starten, das bewiesen die Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim bei den schwäbischen Cross- und Waldlaufmeisterschaften im Bobinger Stadtteil Straßberg. Bei den von der LG Wehringen ausgerichteten Titelkämpfen an denen die besten 270 Läuferinnen und Läufer aus ganz Schwaben teilnahmen, gehörte die SpVgg Auerbach/Streitheim mit ihren 22 Aktiven nicht nur zu den teilnehmerstärksten, sondern auch zu den erfolgreichsten Vereinen der Veranstaltung. Mit sechs ersten, vier zweiten und drei dritten Plätzen, waren sie mit 13 Athleten auf den ersten drei Stufen des Siegespodestes vertreten. Dazu kam noch eine größere Anzahl von hervorragenden Platzierungen unter den ersten Sechs.

Erfreulich waren aus Sicht der Auerbacher die Erfolge im Nachwuchsbereich. Gerade im Jugendbereich dominierten die Athleten im blau-weißen Trikot und holten sich mehrere Klassensiege. Bei der männlichen Jugend liefen Gabriel Mittelbach in M12 und Maximilian Tauber in M15 über die Strecke von 1,9 Kilometer als Erste ins Ziel und wurden schwäbische Meister in der Zeit von 7:10, beziehungsweise 6:43 Minuten. Bei den Mädchen bewies die zwölfjährige Johanna Finsinger ihr Läufertalent und siegte in 8:08 Minuten mit fünf Sekunden Vorsprung vor ihrer Konkurrentin vom TV Kaufbeuren. Der Sieg seiner Tochter Johanna setzte natürlich ihren Vater Tobias Finsinger unter Zugzwang, der in der Männerklasse M45 über die Langstrecke von 8,1 Kilometer startete und dafür 32:52 Minuten benötigte und mit dieser Zeit auch schwäbischer Meister wurde. Als Vizemeister konnten sich Samuel Zircher in M8, Franziska Eschey in weibl. U18 und die Mannschaften der weiblichen Jugend U12 in der Besetzung Isabella Conrad, Franziska Kastl und Leonie Wirth, sowie die männliche Jugend U16 mit Maximilian Tauber, Moritz Finsinger und Simon Stiastny feiern lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .