Leichtathletik

20.07.2022

Die Hitze sorgt in Horgau für einen Notarzteinsatz

Als Gast nahm der deutsche Vizemeister Christian Zimmermann vom Kirchheimer SC an und verfehlte den Stadionrekord nur knapp.

Plus Bei den Mittel- und Nordschwäbischen Meisterschaften war sogar ein Deutscher Vizemeister am Start.

Von Johann Kohler

Rund 150 Leichtathletikveranstaltungen fanden in den letzten 45 Jahren im Rothtalstadion statt. Doch an solche hohe Temperaturen konnte sich selbst Johann Kohler als Abteilungsleiter und Organisator in den vier Jahrzehnten nicht erinnern. Rund 35 Grad und nochmals zehn Grad mehr auf der roten Kunststoffbahn – die Hitze verlangte von den 120 Athleten aus 25 Vereinen, die über 200 Meldungen abgaben, und den rund 40 freiwilligen Helfern und Kampfrichtern alles ab.

